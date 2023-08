Pallanuoto femminile | Serie A1 2023-2024 | cambiano play-off e play-out | lunga sosta tra dicembre e febbraio Varia la Coppa Italia

... allo staff e ai dirigenti della Nautilus Civitavecchia, che ad un solo anno dalla sua fondazione, ha dominato il campionato ottenendo la promozione in serie A2 di'. Così in un ...Fra i motivi d'orgoglio della nostra rassegna c'è stata senz'altro la. In ambito uomini ... rappresentante in piscina un prestigioso primato al. Ai Mondiali 2022 la statunitense si ...... allo staff e ai dirigenti della Nautilus Civitavecchia, che ad un solo anno dalla sua fondazione, ha dominato il campionato ottenendo la promozione in serie A2 di'. Così in un ...

Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Singapore 33-2. Sei gol di Ranalli, azzurre ad un passo dal secondo posto OA Sport

Insieme ai consiglieri regionali Emanuela Mari e Marco Bertucci, abbiamo consegnato un riconoscimento alle atlete, allo staff e ai dirigenti della Nautilus Civitavecchia, che ad un solo anno dalla sua ...Cinque medaglie dal nuoto: un oro, due argenti e due bronzi. Ancora una giornata ricca di soddisfazioni alle Universiadi di Chengdu.