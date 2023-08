Palazzo crollato a Torre del Greco | tra 15 giorni i primi rientri degli evacuati

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIsfollati di corso Umberto I torneranno nei loro appartamenti entro il prossimo 20 agosto. È quanto annunciato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale didel(Napoli) nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Luigi Mennella per fare il punto della situazione dopo il crollo di una palazzina di tre piani avvenuto lo scorso 16 luglio, crollo nel quale sono rimaste ferite tre persone. Insieme al primo cittadino, hanno preso parte all’incontro con i giornalisti il vicesindaco Michele Polese, l’assessore alla protezione civile Antonio Ramondo, il dirigente ai lavori pubblici Antonio Sarnello e il consulente individuato dall’ente per seguire le procedure legate alla messa in sicurezza dei luoghi, Antonio De Luca. Proprio il docente universitario spiega che, ”i tre stabili ...

Aggiornamenti sul crollo in corso Umberto I a Torre del Greco il 16 luglio scorso: le novità arrivano dalla conferenza stampa indetta dal sindaco Luigi Mennella per oggi, giovedì 3 agosto, presso la sala ...

È quanto annunciato dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli) nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Luigi Mennella per fare il punto della ...