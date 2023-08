Osimhen nel mirino di Puma e Adidas | sfida alla Nike per diventare il nuovo sponsor

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le multinazionalisono interessate a Victordel Napoli cometestimonial, in scadenza di contratto connel 2023. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victorè al centro di una lotta tra grandi marchi sportivi. Con il contrattoin scadenza, siachestanno cercando di assicurarsi la firma dell’attaccante del Napoli e della Nigeria. Scopri i dettagli della competizione e cosa potrebbe significare per il futuro del giocatore. L’ascesa di Victorcon la maglia del Napoli non è passata inosservata agli occhi delle multinazionali dello sport. Come appreso da AreaNapoli.it, l’attaccante nigeriano, capocannoniere della Serie A, è infatti finito neldi ...