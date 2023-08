Opposti per mood e stile | si rivelano un’accoppiata strepitosa per l’estate

Leggi su amica

(Di giovedì 3 agosto 2023) In estate, per la maggior parte del tempo, si ha voglia di indossare capi comodi, pratici e freschi. Allo stesso tempo, però, quello delle vacanze è un momento in cui possono essere tante le occasioni per mettersi in tiro e creare outfit più eleganti e flamboyant. Trovare il giusto equilibrio non è facile ma una soluzione inedita potrebbe essere quella di indossare body canotta e gonna pareo di paillettes. Questo insolito binomio è stato portato in passerella dal brand Michael Kors Collection. Nella sfilata primavera estate 2023 si è fatto notare tra gli altri un look dove a catturare l’attenzione era proprio loantitetico dei due capi che lo componevano. Contrasti diche funzionano Stiamo parlando dunque di un outfit che comincia con un body grigio chiaro realizzato nello stesso cotone a costine delle classiche canottiere. Quelle che ...