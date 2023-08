OPPO A78 arriva in Italia e si distingue dal fratello sotto molti aspetti

ha presentato, uno smartphone di fascia media interessante con un buon rapporto qualità - prezzo. Il nuovomonta uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz , una configurazione premium per la fascia di prezzo di riferimento. Il display è inoltre ...4G debutta sul mercato italiano a distanza di quasi un mese dalla sua presentazione ufficiale. Sono dunque due i modelli con la stessa denominazione: non dobbiamo dunque confonderlo con la ...3 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate ArticoloAndroid4G ufficiale: fascia medio bassa, ma con personalità - Prezzo 16 11 Luglio 2023

Oppo A78 4G disponibile in Italia: caratteristiche e PREZZO HDblog

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo Apple non avrebbe fatto molti progressi nel campo dell'IA generativa e si troverebbe indietro rispetto ai concorrenti del settore. Per questo non avrebbe ancora progett ...Xiaomi lancia il Redmi 12 5G, attualmente in India, con il nuovo Snapdragon 4 Gen 2, offrendo migliori prestazioni 5G a prezzi accessibili in un pacchetto completo.