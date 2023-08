Operatore ecologico muore schiacciato tra muro e camion | tragedia sul lavoro alle porte di Roma

(Di giovedì 3 agosto 2023)– Infortunio mortale sulnella notte vicino a. Undi 55 anni è mortotra ildi recinzione di un’abitazione e ildella spazzatura in via Colle dello Stinco, a Frascati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Frascati in codice rosso, ma le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è morto. Sul caso indagano i carabinieri di Frascati che, insieme agli ispettori deldella Asl6, stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Il mezzo è stato sequestrato e la salma trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata per l’autopsia. (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo ...

