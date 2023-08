Ondata di droni russi su Kiev | gli ucraini dicono di averli abbattuti

(Di giovedì 3 agosto 2023) Quasi 15sono statidurante un attacco notturno a, hanno detto questa mattina funzionari, nel secondo attacco alla capitale in altrettanti giorni. Le forze di difesa aerea ...

Popko ha detto che gli aggressori hanno usato una raffica diShahed, in un attacco che è durato tre ore. L'amministrazione militare della città aveva in precedenza emesso un avviso per attacchi ...Intanto la Russia ha affermato di aver sventato un'di attacchi aerei e marittimi concontro Mosca, la Crimea e la flotta russa nel Mar Nero. Un grattacielo nel quartiere finanziario ...Ieri la Russia aveva affermato di aver sventato un'di attacchi aerei e marittimi concontro Mosca, la Crimea e la flotta russa nel Mar Nero. Un grattacielo nel quartiere finanziario ...

Ondata di droni esplosivi sull'Ucraina: esplosioni visibili fin dalla Romania Today.it

Quasi 15 droni sono stati abbattuti durante un attacco notturno a Kiev, hanno detto questa mattina funzionari ucraini, nel secondo attacco alla capitale in altrettanti giorni.In una terribile escalation di violenza, un filobus trasportante lavoratori è stato colpito da un bombardamento questa mattina a Kherson, nel sud dell’Ucraina. Il capo regionale Roman Mrochka ha denun ...