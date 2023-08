Omicidio Sofia Castelli | i messaggi dell' ex-fidanzato nascosto nell' armadio all' amico | Giuro che me la paga

... che il giorno dell'erano in Sardegna per celebrare l'anniversario dei nonni. Ancheavrebbe dovuto raggiungerli, il giorno dopo. Aveva già comprato il biglietto aereo. In testa alla ...... che il giorno dell'erano in Sardegna per celebrare un anniversario di matrimonio. In testa al lungo e commosso serpentone lo striscione 'in ricordo di'. I momenti più intensi proprio ...... in cui ha confermato alla gip Elena Sechi l', già confessato ai carabinieri di Sesto San Giovanni e alla pm, della ex fidanzataCastelli, uccisa nella sua casa di Cologno Monzese ...

Zakaria Atqaoui, il racconto davanti alla pm: “Così ho ucciso Sofia Castelli” IL GIORNO

A Cologno Monzese circa duemila persone sono scese in strada e hanno manifestato sotto il condominio dove Sofia Castelli, uccisa dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, viveva con il fratello e i genitori.- Saranno celebrati alle 10 di sabato prossimo, 5 agosto, nella parrocchia di San Giuliano a Cologno Monzese i funerali di Sofia Castelli ...