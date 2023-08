Omicidio nel B&B a Cagliari | il sospettato | «Mi ha minacciato | non pensavo di averlo ucciso»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Gabriele Cabras rimane in carcere con l’accusa didi Gabriele Pergola, 43enne di Quartu Sant’Elena, che secondo gli investigatori è stato strangolato in un B&B di Quartucciu dopo la lite con il 20enne. Cabras è stato arrestato dai carabinieri, il gip ha convalidato l’arresto e ha emesso una nuova misura cautelare in carcere. Al giudice, Cabras ha raccontato la sua versione di quanto accaduto al Corte Cristina, neltano. «Finalmente è lucido», ha detto il suo avvocato all’Ansa, spiegando quindi perché il giovane non aveva parlato con gli inquirenti dopo l’arresto, «ha detto che non pensava minimamente di aver provocato la morte di una persona. È ancora sconvolto per quello che è successo, sotto choc sia per l’assunzione di sostanze sia per le minacce ricevute». Il 20enne di Sinnai avrebbe così ricostruito il suo incontro con ...

Le aggravanti contestate dal Gip Per l'di Sofia è stato fermato Zakaria Atqaoui, il ...dispositivo di carcerazione il gip ritiene che il delitto non sia maturato in modo improvviso, d'...È entrato poco prima di metà lugliocarcere di San Vittore e non è ancora uscito. Per un novantenne, arrestato l'11 luglio scorso per il tentatodella sua compagna di 86 anni in una Rsa di Cinisello Balsamo dove entrambi ...Quello che mi rimane merito di viverlotormento edolore per quello che è successo. Non vi chiedo perdono - aggiunge l'uomo - Vi supplico di non odiarmi e di credere che non ho potuto ...

Omicidio nel b&b di Quartucciu, attesa la verità del ragazzo arrestato L'Unione Sarda.it

Nel 2013 l’incidente in cui morì il marito di Maria: «Dopo tutto questo tempo ho ricevuto un messaggio di un uomo che diceva: io vivo grazie a lui» ...Il tribunale della Libertà ha confermato il carcere per l'ex Avanguardia Nazionale Bellini: gode ancora di protezioni e rischia di commettere reati contro ...