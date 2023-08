Omicidio Cologno Monzese | l’ex di Sofia | “Dormiva e l’ho accoltellata al collo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Per Zakaria Atqaoui, reo confesso dell’della ex fidanzataCastelli a, non è stato convalidato il fermo. Il gip del tribunale di Monza, Elena Sechi, lo ha stabilito perché non sussiste il pericolo di fuga. Per il 23enne italiano di origini marocchine, però, è stata comunque disposta la custodia cautelare in carcere, in seguito ai gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini. Il gip è arrivato a queste decisioni dopo aver interrogato il giovane martedì per quasi cinque ore. Il 23enne, accusato dicon l’aggravante della premeditazione, “continua a collaborare”, ha dichiarato dopo l’interrogatorio il suo legale Marie Louise Mozzarini. Il gip:uccisa con almeno tre coltellate alLa ragazza è stata uccisa ...