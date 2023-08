Olbia | niente palloncini alle feste - Il sindaco | Ordinanza per tutelare l' ambiente

Leggi Anche Bergamo, il Comune di Barzana mette al bando i palloncini di plastica colorati: inquinano e sono difficili da smaltire La plastica dei palloncini si disperde nell'ambiente 'E' sempre più ...Palloncini vietati a: il sindaco Settimo Nizzi ne bandisce il rilascio nell'ambiente in tutto il territorio comunale durante "eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive", ...IL FURTO " Una volta arrivate in auto: "L'abbiamo ritrovata vuota, senzaall'interno. È ... Avevamo noleggiato l'auto dall'aeroporto dila mattina e dovevamo attendere sino alle 15:30 per ...

A Olbia niente palloncini alle feste, divieto del sindaco Agenzia ANSA

Palloncini vietati a Olbia: il sindaco Settimo Nizzi ne bandisce il rilascio nell'ambiente in tutto il territorio comunale durante "eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e priv ...Niente rilascio di palloncini su tutto il territorio comunale di Olbia.