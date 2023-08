Ok Camera a oblio oncologico | Schillaci “Primo passo per tutela guariti”

(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula dellaha approvato all’unanimità, con 281 voti a favore, la legge sull’. “Con il voto unanime delladei Deputati – afferma il Ministro della Salute, Orazio– oggi si compie ilper introdurre l’anche in Italia. Un risultato che premia il lavoro compatto di tutte le forze politiche e l’impegno delle associazioni dei pazienti che, da anni, rivendicano questo diritto. Ho sostenuto con forza la necessità dell’che rappresenta la soluzione per rimuovere ostacoli che generano forti disuguaglianze e incidono sulle prospettive di vita deidal cancro. Sono certo che anche al ...

'Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro esprime grande soddisfazione per l'intervenuta approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge sull'oblio oncologico. Si tratta di un ... Sì unanime al Senato invece sull'oblio oncologico, per prevenire le discriminazioni di chi ha ... La Lega ha approvato all'unanimità la legge, fortemente voluta dalla Lega, sull'oblio oncologico che porta l'Italia all'avanguardia in Europa'.

Diritto all’oblio oncologico, via libera della Camera (all’unanimità) alla proposta di legge Il Sole 24 ORE

La Camera ha approvato all'unanimità, con 281 voti a favore e nessun contrario, la proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico.Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Sì alla legge per l’oblio oncologico, una legge di civiltà. Chi guarisce, e sono milioni di donne e uomini, deve poter tornare a vivere una vita normale, trovare un lavoro, ...