Offerta SuperSmart Premium 270 giorni | un’opportunità che vale il 3 | 50%

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’270di Poste Italiane, disponibile fino al 6 settembre, offre ai possessori di Libretto Smart un rendimento del 3,50% annuo lordo sulle nuove somme accantonate e portate a scadenza. E’ possibile attivarla presso tutti gli uffici postali oppure, se si è titolari di un libretto abilitato alle funzioni dispositive, anche online sul sito www.poste.it o da App BancoPosta. Sono oltre 27 milioni gli italiani che hanno scelto i prodotti del risparmio postale che sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti al 100% dallo Stato italiano. In alternativa è possibile attivare anche l’Rinnova 365e/o l’360: la prima con un tasso annuo ...

L'Premium 270 giorni di Poste Italiane, disponibile fino al 6 settembre, offre ai possessori di Libretto Smart un rendimento del 3,50% annuo lordo sulle nuove somme accantonate e ...Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo sul titolo Iveco Group - proiezionidiborsa.it Articoli che potrebbero essere di interessePoste270 contro BOT a 9 mesi: ecco quanto ...Lettura consigliataPoste270 contro BOT a 9 mesi: ecco quanto si guadagna investendo 50.000 euro

Offerta SuperSmart Premium 270 giorni fino al 6 settembre TG Poste

Tra Libretto Supersmart 270 di Poste e il BOT aprile 2024 ecco quale conviene di più. Se hai dei risparmi da investire per i prossimi mesi e stai cercando una soluzione sicura e conveniente, due ...È il caso, giusto per fare un esempio, della nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni per i titolari del libretto postale Smart. Infatti se oggi porti soldi freschi alla Posta puoi guadagnare un ...