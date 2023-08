OCR | i vantaggi della conversione di immagini in testo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’OCR è una tecnologia che permette di convertireinin modo automatico. Questo permette di estrarre molto più facilmente le informazioni In questa era digitale, lehanno preso il sopravvento come una delle forme di contenuto più diffuse. Le, complici anche i social, trasmettono messaggi in modo davvero efficace e veloce. Tuttavia, le informazioni all’interno di questenon possono essere estrapolate e modificate. Ciò rende difficile la gestione di questee delle informazioni in esse contenute. Ecco perché un formato migliore per la memorizzazione di informazioni è unmodificabile. Questo formato di dati è direttamente leggibile da un computer e ha molti. In questo articolo vi ...