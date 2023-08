Oblio oncologico | ok unanime della Camera | via discriminazioni a chi ha avuto un cancro da più di 10 anni

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ok, 281 voti a favore e nessuno contro alla proposta di legge sull', che tutela le persone che sono state affette da malattie oncologiche, da più di dieci. Una svolta che è stata salutata con un fragoroso applauso a Montecitorio, mentre il testo per diventar

"Finalmente, alla Camera è stata approvata all'unanimità una legge di civiltà: la legge sull'. Milioni di persone guarite dal cancro non saranno più discriminate quando dovranno stipulare un'assicurazione, accendere un mutuo o adottare un minore. Ringrazio tutte le forze ...Via libera della Camera " e all'unanimità " della proposta di legge per l'con 281 voti favorevoli. L'ok è stato unanime. Il testo riconosce "il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso ...... la cosiddetta legge sull'. Il testo della legge Il testo, approvato a Montecitorio con 281 voti a favore e nessun contrario, passa al Senato. Introduce un 'diritto all'' per ...

Tumori, la Camera approva la legge sul diritto all'oblio oncologico TGCOM

Il deputato Franco Manes, insieme alla componente minoranze linguistiche del gruppo misto, ha espresso voto favorevole al testo unificato della proposta di legge 'Disposizioni per la prevenzione delle ...Da senologo, ma anche da ex consigliere regionale, – conclude Carlo Iannace – posso dire che oggi tutta la politica, unita e compatta, ha dato un ottimo segnale poiché oggi e’ stata approvata una ...