Oblio oncologico | ok unanime Camera | cosa prevede la proposta di legge

(Di giovedì 3 agosto 2023) Per i pazienti guariti diritto a non fornire informazioni né subire indagini sulla pregressa malattia Laha approvato con 281 voti favorevoli e nessun contrario il testo unificato delle proposte direcanti disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Laintroduce il ‘diritto all’a seguito di guarigione’ oncologica. Dall’accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro. Sono alcuni degli ambiti in cui inciderà fortemente lasull’, grazie alla quale le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire ...

Via libera della Camera " e all'unanimità " della proposta di legge per l'con 281 voti favorevoli. L'ok è stato unanime. Il testo riconosce "il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso ...Roma, 3 ago. " "Le 900.000 persone definitivamente guarite da malattie oncologiche, su oltre 3,5 milioni a cui sono state diagnosticate, non saranno più sottoposte a discriminazioni insopportabili, ...Sono alcuni degli ambiti in cui inciderà fortemente la legge sull', grazie alla quale le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni né subire indagini in ...

Oblio oncologico, ok Camera a proposta di legge: cosa prevede Adnkronos

La proposta di legge introduce disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette ...Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Dall'accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio ...