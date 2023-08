Oblio oncologico | Marco Furfaro spiega al Tg La7 perché è rivoluzionaria la nuova legge approvata

Primo passo alla Camera dei deputati per la legge sull': il ddl ha ricevuto l'approvazione unanime dall'Aula e passa ora al Senato. E' un testo "rivoluzionario", secondo Marco Furfaro , capogruppo Pd in Commissione Affari sociali alla ...Reclamare questo diritto si chiama'. Lo ha detto Patrizia Marrocco , deputata di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sul testo unificato ...'Il via libera alla legge, che introduce l', è una conquista di civiltà. Un passaggio di cui siamo orgogliosi che restituisce dignità a chi ha avuto una patologia tumorale. È una battaglia che Fratelli d'Italia e il presidente ...

La Camera approva all'unanimità pdl su diritto a oblio oncologico: cosa prevede la norma RaiNews

CAMPOBASSO - La Camera dei Deputati ha approvato, all’unanimità (281 voti), la proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico.«È di una battaglia di civiltà» affinché anche chi ha avuto un tumore possa accedere a prestiti, mutui, concorsi pubblici, adozioni. Proprio come tutti gli ...