Oblìo oncologico | cosa prevede la legge approvata all’unanimità

(Di giovedì 3 agosto 2023) E' stataall'unanimità alla Camera lasull'. Riguarda, fra l'altro, pazienti guariti che hanno diritto a non fornire informazioni, né subire indagini sulla pregressa malattia. Sipoi l'accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro

La7.it - Primo passo alla Camera dei deputati per la legge sull'oblio: il ddl ha ricevuto l'approvazione unanime dall'Aula e passa ora al Senato. E' un testo "rivoluzionario", secondo ... L'ho ricordato oggi in Aula durante la mia dichiarazione di voto nell'ambito della discussione sul diritto all'oblio. Un tema questo su cui mi batto in prima persona fin dalla XVIII ...