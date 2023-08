Nuovo Pomeriggio 5 | Myrtha Merlino dal gossip al giornalismo | ” E’ solo l’inizio”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Myrtasi lancia in una nuova avventura presentando il5 che nella nuova edizione, darà l’ addio al pettegolezzo, ma il benvenuto ad approfondimenti e notizie di qualità. In un’intervista recente, la conduttrice ha rivelato il suo coinvolgimento in un programma che combina attualità e intrattenimento leggero, seguendo la linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi. L’obiettivo? Offrire uncoinvolgente e accessibile, ma senza rinunciare alla serietà. Una sfida che promette di avvicinare il pubblico a temi importanti, senza trascurare il lato leggero della vita. Trasformazione della TV popolare: da “” a “Scoop” L’approccio di Myrtaalè fresco e innovativo. Mentre molti conoscono la conduttrice per la sua ...

Due anni fa la cerimonia di inaugurazione delPonte di Genova San Giorgio, due anni dopo il crollo di Ponte Morandi e delle 43 vite che si portò con sè. Era unpiovoso esattamente come il giorno in cui si consumò la tragedia. Al ...arrivo per il Lecce per rinforzare il centrocampo. Il club pugliese, con una nota, ha ... Il giocatore albanese, classe 1996, sarà in città nel primodi questo giovedì per sostenere le ...Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha incontrato ieriAnnamaria Torre , figlia del sindaco di Pagani ucciso dalla camorra Marcello. Con lei don ...politica soltanto per un...

Myrta Merlino sul nuovo Pomeriggio 5: Basta caccia al mostro ... Fanpage.it

Meteo Roma - Piogge e temporali in arrivo tra domani e la giornata di sabato accompagnate da un importante diminuzione delle temperature ...Venerdì 4: maltempo al Centro Nord, peggiora a fine giornata anche al Sud. Calo termico al Centro Nord. Sabato 5: ancora instabile su Nordest, Sud e parte del Centro. Massime in calo al Sud. Domenica ...