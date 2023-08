Nuovo Codice dei contratti | contro il subappalto a cascata c’è un antidoto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dal primo luglio 2023 è entrato in vigore ildei. La discrezionalità sarà sicuramente maggiore. La concorrenza immolata al sacro tempio della velocità. Tra le novità, l’elemento che allarma di più, purtroppo di derivazione europea, è certamente il. Come il termine suggerisce, dopo l’aggiudicazione, chi vince può subappaltare e l’azienda che ha avuto i lavori inpotrà a sua volta subappaltare, e così avanti, senza un limite. Il segretario della Fillea-Cgil, Genovesi, commentando la novità diceva: “Assisteremo a una frammentazione dei cicli produttivi, alla nascita di imprese senza dipendenti. Aumenteranno zone grigie, infortuni, sfruttamento e rischi di infiltrazione criminale”. Sebbene la stazione appaltante sia tenuta ad ...

L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato ildi condotta per i Call Center , finalizzato a contrastare il " teleselling " illegale ed aggressivo, cioè le vendite al telefono di contratti e prodotti effettuate in modo troppo ......subito ilstandard (del resto per gli utenti più smaliziati è già usabile da ora, il che significa che è già stato testato a dovere almeno dagli sviluppatori di Mountain View). Ilindica ...900;dell'informazione e della comunicazione , editore il Centro di Documentazione ... aggiungiamo che il suomanuale sul ' Diritto dei mass media attraverso la giurisprudenza ' farà ...

Con il nuovo codice contratti pubblici più che dimezzati nel mese di luglio ANAC

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato il Codice di condotta per i Call Center: nuove regole a favore della trasparenza, ma l'adesione è volontaria ...Un team di ricercatori ha scoperto Collide+Power, nuova vulnerabilità delle CPU che consente potenzialmente la fuga di dati sensibili. Sebbene la falla sia difficile da sfruttare e classificata a bass ...