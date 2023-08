Nuoto paralimpico | Mondiali Manchester 2023 | oro di Simone Barlaam! Arrivano anche 4 argenti e 2 bronzi per l’Italia

(Di giovedì 3 agosto 2023) A, in Gran Bretagna, si è svolta la quarta giornata di finali deidiha conquistato ben 7 medaglie, con 1 oro, 4e 2, portando il totale a 14 ori, 7ed 8, per complessivi 29 podi, scivolando però al secondo posto nel medagliere dopo aver subito il sorpasso della Cina. L’unico oro di giornata conquistato dalporta la firma diBarlaam, che nei 100 metri stile libero S9 maschili domina con il crono di 52.28, si ferma a 0.05 dal record del mondo che già gli appartiene, e precede il transalpino Ugo Didier, secondo in 55.20, ed il tedesco Malte Braunschweig, terzo in 56.56. Così ...

Ma non dimentichiamo Bortuzzo, al debutto in un grande evento internazionale di. Questi ragazzi e queste ragazze stanno compiendo imprese straordinarie: una grinta e una ...... ma tutto ciò è il frutto del grande lavoro svolto dai nostri staff e dagli atleti ha commentato entusiastico Roberto Valori, presidente della Federazione Italiana. Se anche ...ROMA - Non si ferma l'onda azzurra ai Mondiali diin corso a Manchester. A darne notizia è la Federazione Italianain una nota. Un'altra giornata di successi per gli azzurri, quindi, che chiudono il programma ...

Nuoto, Mondiali Paralimpici: Italia raggiunta dalla Cina nel medagliere con 13 ori - Francesco Bettella conquista la medaglia d'argento - Francesco Bettella conquista la medaglia d'argento RaiNews

Ancora una giornata positiva per la nazionale italiana ai Mondiali di nuoto paralimpico di Manchester. Gli azzurri chiudono con 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi ma cede la vetta del medagliere. (ANSA) ...Primo gradino del podio per Simone Barlaam nei 100 farfalla S9. Il milanese ha nuotato in 58.25, precedendo l'australiano Timothy Hodge e il tedesco Malte ...