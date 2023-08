Nuoto | Ivan Giovannoni sbanca e si prende l’oro nei 1500 sl alle Universiadi! Bronzo per Caserta nei 200 sl

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) La terza giornata diUniversiadi 2023 regala un oro di spessore nella piscina di Chengdu.sidi forzaneistile libero, mettendosi in testa dai 200 metri in poi e chiudendo in 15.11.81, tenendo a distanza il giapponese Kaito Tabuchi (15.14.60) e lo statunitense Christopher Nagy (15.19.23). Solo quarto invece l’altro azzurro Davide Marchello in 15.26.78. L’altra medaglia di giornata è quella di Giovanninei 200 stile libero. Con una gara costante, il nuotatore catanzarese si difende dal rientro del malese Hoe Yean Khiew e si porta a casa ilin 1.48.01, dietro al vincitore Kamil Aleksander Sieradzki (1.47.60) e al lituano Tomas Navikonis (1.47.73). Solo quinto invece Lorenzo ...