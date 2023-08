Nuoto | Ceccon e Zazzeri chiudono la stagione a Roma

ROMA - Ultima sessione di batterie per ragazzi e senior ai Campionati estivi di categoria, in svolgimento allo Stadio dela Roma. Ultime gare anche per Thomase per Lorenzo Zazzeri, ......Thomase Lorenzo Zazzeri . I due alfieri azzurri, reduci dai Mondiali di Fukuoka, sono tornati in acqua per l'ultima sessione di batterie ai Campionati estivi in corso allo Stadio dela ...... a Roma, ma nel post pubblicato ieri da Thomas, fresco vincitore di tre medaglie ai recenti Mondiali didi Fukuoka , a fare notizia sono le tre parole che il campione ha scelto per ...

Nuoto, Ceccon posta su Instagram “Boia chi molla”: il motto fascista scatena reazioni e polemiche Virgilio Sport

Il veneto e il compagno della 4x100 brillano ai Campionati estivi di categoria.ROMA (ITALPRESS) - Ultima sessione di batterie per ragazzi e senior ...Falsa partenza per l'italiano che detiene il recod mondiale dei 100 dorso. Thomas Ceccon forse si è fatto prendere troppo dall'entusiasmo e quando è così gli utenti ...