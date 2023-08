Ascoltando in rapida successione nelle ultime 24 ore Pau Gasol,si ha il pro memoria del motivo per cui sono stati campioni capaci di lasciare le impronte nella sabbia per sempre, ...Da tre MVP delle Finals come, Wade efino a leggende come Gasol, Popovich e Hammon, ecco tutti i 12 nuovi membri dell'arca della gloria SQUADRA OLIMPICA FEMMINILE 1976 - Vincitrici ......di Dirksarà Jason Kidd , con cui il tedesco ha vinto il titolo nel 2011, mentre coach Popovich sarà introdotto da suoi autentici pupilli come Robinson , Ginobili , Duncan e. A ...

Nowitzki e Parker verso la Hall of Fame. Dirk incorona Messina, Tony chiude il cerchio Spurs con Wemby La Gazzetta dello Sport

I due sono nella classe di eletti che tra pochi giorni entreranno di diritto tra i più grandi giocatori di sempre ...Former NBA player Jamal Crawford was never known for defense during his playing days. Still, that didn't stop him from saying facing Miami Heat legend Dwyane Wade meant he was in for a long night.