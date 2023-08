Norme sui taxi | dopo la riunione si va verso il rinvio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 agosto 2023)a palazzo Chigiil Consiglio dei ministri terminato in serata. Nell'incontro tra la premier Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si sono affrontati alcuni dossier sul tavolo dell'esecutivo anche in vista del prossimo Consiglio dei ministri di lunedì. Tra i dossier anche quello riguardanti i. Palazzo Chigi nei giorni scorsi aveva annunciato di voler lavorare ad una soluzione a breve e ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha rimarcato che arriverà una risposta dell'esecutivo prima della chiusura estiva. «Dobbiamo garantire il diritto degli utenti. Il tentativo è rispondere all'attesa di mercato senza danneggiare gli interessi legittimi della categoria», ha affermato alla festa della Lega a ...