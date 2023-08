Nordcorea | Onu | ' Pyongyang conferma la detenzione del soldato Usa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Washington, 3 ago. (Adnkronos) - La Corea del Nord hato ladi Travis King, fornendo in tal modo una prima risposta alle richieste di informazioni sul luogo in cui si trova ilamericano. Lo ha detto il comando delle Nazioni Unite, aggiungendo che al momento non fornirà ulteriori dettagli sulla risposta di, "per non interferire con gli sforzi per riportarlo a casa". Tuttavia, la risposta indica che la Corea del Nord potrebbe essere pronta per iniziare i negoziati.