NOOS | L’AVVENTURA DELLA CONOSCENZA | L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL PROGRAMMA DIVULGATIVO DI ALBERTO ANGELA

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sesto e ultimo, giovedì 3 agosto alle 21.25 su Rai 1, con il nuovodi: “”, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi. In questa puntata si seguirà da vicino il parto di una megattera nelle acque del Pacifico. Un momento di gioia turbato da una terribile minaccia: gli innumerevoli squali che hanno puntato il cucciolo appena nato. Come si diventa astronauti? Ilè andato a Colonia, in Germania, dove presso l’Agenzia Spaziale Europea lo ha chiesto a Luca Parmitano, il primo astronauta italiano al comandoStazione Spaziale Internazionale. Il ...

della conoscenza 6 Marco Zonetti per Dagospia Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 3 agosto 2023, in prima serata, vedono su Rai1 il programma di Alberto Angela,'...Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con'ultima puntata di 'della conoscenza' condotta da Alberto Angela che ha ottenuto 1.970.000 telespettatori e il 15,1% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la replica di 'Michelle ...... grande risultato per la replica di Michelle Impossibile con 1.41 milioni di spettatori per il 13% di share Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con'ultima puntata didella ...