No | l’uomo che ucciso Giulia Tramontano non è stato evirato in carcere

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 2 agosto 2023 èpubblicato su Facebook un post in cui si afferma che Alessandro Impagnatiello,che il 27 maggio 2023 a Senago, in Lombardia, «hala sua fidanzata,, incinta di 7 mesi, con 35 coltellate e poi ha tentato di darle fuoco» sarebbedai suoi compagni di cella». Si tratta di una notizia falsa, priva di qualsiasi riscontro. Contattata dal quotidiano la Repubblica, Samanta Barbaglia, l’avvocata di Alessandro Impagnatiello, che ha confessato il femminicidio di, ha smentito l’informazione in questione: «Una notizia assolutamente falsa». Anche Francesco Maisto, garante dei detenuti del Comune di Milano, ha dichiarato al Riformista: «Non è vero nulla, si tratta di una ...

È forte il sospettodietro alle fiamme ci sia la mano dell'. A fuoco'asilo nel bosco chiamato La Fattorietta . Per i pompieri cause imprecisate . Raccolta fondi per far rinascere La ..., dopo essersi presentato presso un prestigioso Resort di ...anticipatamente delle ricevute di bonifico volte a provare'...importi destava sospetto nel gestore della struttura alberghiera, ...... trasportando chiunque in una dimensione alternativa dove la natura regna incontrastata e dovenon è altroun ospite occasionale. . Osala e il suo rio . La sabbia, fine e di colore dorato, ...