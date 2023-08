(Di giovedì 3 agosto 2023) Continua la saga deiche prevedono cose. Secondo numerosi post sui social diventati virali nelle ore successive alla scelta di Elon Musk di cambiare il logo di, che dall’ormai storico uccellino è diventato una X, molto cara al miliardario imprenditore, la notizia sarebbe stata predetta dalla serie animata. Come spesso accade in questi casi, però, non c’è stata alcuna previsione dei, dato che la X non è il logo che appare in una delle App del telefono di Homer. Per chi ha fretta: Secondo numerosi utenti sui social, iavrebberoil cambio di logo di, dall’uccellino all’attuale X. Lo fanno pubblicando uno screenshot in cui Homer impugna il telefono e una delle app ha lo stesso logo di, la X In realtà, ...

Melissa la Wally3.0, per stare con lei Berrettini dovrà abdicare alla carriera di campione. Ma, non può essere. I fan del tennista romano ne conoscono la familiarità con gli infortuni, ...Questo vogliono gli inglesi dai loro sovrani! Seche vi mantengono a fare Da me si sentivano ... Sì, il duca abdicò per Wallis, americana, divorziata, la più grande bruttezza del suo tempo. ...

No! I Simpson non hanno previsto la X di Twitter Open

I Simpson arrivano in Italia e lo fanno a bordo del loro divano più famoso: l'iniziativa è già stata particolarmente apprezzata dal pubblico ...Con un tweet diventato virale la pagina Everything Out Of Context ha pubblicato un frame dei Simpson che sembra predire il nuovo logo di Twitter ...