No dei giudici al sequestro del libro  Lando Buzzanca | amore mio

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Nessuna 'censura' per il libro "mio", scritto da Francesca della Valle, la donna che è stata sua compagna e confidente negli ultimi anni di vita, dove si ripercorre l'infanzia a Palermo del grande attore, gli inizi a teatro, la gavetta a Roma, i sacrifi ma anche il grande successo di film indimenticati come "Il Merlo Maschio", per poi arrivare agli ultimi anni di vita segnati dalle aspre polemiche che hanno accompagnato la sua malattia e il ricovero in Rsa, fino alla morte il 18 dicembre 2022 in un hospice romano all'età di 87 anni. La XVII sezione civile del tribunale di Roma, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare condannando i ricorrenti - la casa editrice e i figli eredi di, che avevano presentato diffida contro la pubblicazione - alle spese ...