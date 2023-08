Nina Moric | seno asportato per un’infezione | che malattia ha avuto e come sta oggi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Cosa è successo a? Qualche settimana fa l’ex moglie di Fabrizio Corona aveva condiviso con i fan alcune foto mentre si trovava sul letto di ospedale.finalmente la verità: perché le hannoil? Qualel’ha colpita? Alla fine di maggio 2023, la modella croata non aveva chiarito per quale...

Dopo due mesi di silenzio,ha deciso di raccontare il drammatico momento vissuto a maggio a causa di un'infezione al seno, che l'ha costretta a sottoporsi a un delicato intervento per l'asportazione mammaria. " Alla ..., intervistata tra le pagine del settimanale Oggi , racconta la sua drammatica avventura: "Sono finita in codice rosso all'ospedale. Ho rischiato. La vera ferita è che in 20 giorni non è ...Dopo il ricovero per sepsi e l asportazione della protesi al seno la showgirl ricomincia da capo e dice basta ai ritocchini: Ho abusato di botulino e di acido ialuronico .sta ricostruendo i pezzi di una vita affettiva ...

Nina Moric: "Mi hanno asportato un seno e una protesi, abbandonata da tutti" TGCOM

Cosa è successo a Nina Moric La modella croata ha finalmente chiarito cosa le sia successo a maggio: che malattia ha avutoNina Moric ha confidato ai suoi fan di essere stata sul punto di morire qualche mese, a causa di un'infezione al seno, un batterio in particolare. «A maggio ho avuto ...