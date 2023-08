Nina Moric racconta la sua atroce malattia | “Seno viola | me l’hanno tolto” cosa è successo

sta vivendo un periodo di grandissima difficoltà. L'ex showgirl, che da tempo è sparita dalla televisione e non ha nascosto in passato i suoi problemi di abuso della chirurgia e depressione ...Gli ultimi mesi non sono stati facili per, che ha dovuto affrontare una battaglia difficile per la sua salute. L'incubo ha avuto inizio con un'infezione che ha ...ha rilasciato un'esclusiva intervista sul settimanale Oggi nella quale ha rivelato i dettagli di un periodo molto complicato che ha da poco passato a causa di un'importante infezione al ...

Nina Moric: "Mi hanno asportato un seno e una protesi, abbandonata da tutti" TGCOM

Spettacolo Milano - 03/08/2023 17:25 - Nina Moric ha passato dei mesi davvero difficili, ma ora si sta riprendendo e ha raccontato tutto in un'intervista al settimanale Oggi. È ...Nina Moric ha attraverso un momento davvero buio e delicato, a causa di un'infezione le hanno asportato il seno, ecco cosa ha raccontato ...