Nina Moric racconta il suo calvario | completamente sola | “Mi hanno asportato il senso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023)il suoattraverso un’intervista rilasciata per Oggi. Il triste racconto del suo ricovero all’Humanitas dello scorso maggio a causa di una infezione al seno. Ricoverata per 20 giorni dice di aver vissuto questo momento complicato nella completa solitudine, solo un amico è andato a trovarla,durante l’intervista, nessun’altro. Nessun familiare, neanche suo figlio Carlos, con cui ha un rapporto difficile, nonostante l’amore materno: “Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo“ La paura di invecchiare Continua l’intervista parlando del suo rapporto malsano con la televisione, come sia stata influenzata negativamente dagli standard che ogni giorno in quell’ambiente devono essere rispettati ...