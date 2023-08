Nina Moric | che malattia ha avuto al seno?

(Di giovedì 3 agosto 2023)ha raccontato di aver lottato contro unaal, nello specifico un’infezione curata male, che poi le ha causato una sepsi. A causa di questo, le hanno dovuto asportare une le hanno tolto entrambe le protesi mammarie. Laha parlato a Oggi, specificando: “Mi hanno asportato une le protesi. Ora sono un’amazzone. A maggio houn problema al, un’infezione è diventata una sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha iniziato a espandersi. Sono stata in un ospedale milanese dove sono stati, per così dire, negligenti. Mi hanno dato degli antibiotici, cose blande, ma il male si è diffuso. Dopo un mese il mioera viola, mi dava dei dolori ...

Gli ultimi mesi non sono stati facili per, che ha dovuto affrontare una battaglia difficile per la sua salute. L'incubo ha avuto inizio con un'infezione che ha ...ha rilasciato un'esclusiva intervista sul settimanale Oggi nella quale ha rivelato i dettagli di un periodo molto complicato che ha da poco passato a causa di un'importante infezione al ...Dopo due mesi di silenzio,ha deciso di raccontare il drammatico momento vissuto a maggio a causa di un'infezione al seno, che l'ha costretta a sottoporsi a un delicato intervento per l'asportazione mammaria. " Alla ...

Nina Moric: "Mi hanno asportato un seno e una protesi, abbandonata da tutti" TGCOM

Ecco che cosa è successo alla notissima Nina Moric. Purtroppo è stata operata d'urgenza, tutti i dettagli dell'accaduto nel nostro articolo di seguito.La showgirl ha raccontato in un’intervista il calvario vissuto a causa di un’infezione e il dolore dell’essere abbandonata da tutti. Cosa ha detto.