Niger | Mali | Burkina Faso | la fuga dell' Occidente dal ' Sahelistan'

...dei governi in carica ine Burkina Faso ha ulteriormente alzato la posta. Le giunte militari che hanno preso il potere nei due paesi hanno avvertito che un intervento dell'Ecowas in"...... Burkina Faso, Libia,e Ciad. Ma non con la Nigeria. vedi anche, la Francia smentisce l'intervento militare: "È falso" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, a ...... Wassim Nasr informa che la delegazione del Generale Mody a Bamako ha incontrato il capo delle operazioni indel Gruppo Wagner per discutere un supporto attivo per la difesa deldei temuti ...

Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza dalla Francia, i sostenitori del golpe in Niger sono tornati a manifestare a migliaia, brandendo le bandiere e gli slogan pro-Putin e contro Parigi.Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza dalla Francia, i sostenitori del golpe in Niger sono tornati a manifestare a migliaia, brandendo le bandiere e gli slogan pro-Putin e contro Parigi.