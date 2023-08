Niger | i golpisti non cedono alle pressioni internazionali

(Di giovedì 3 agosto 2023) su Tg. La7.it - Mentre la maggior parte dei Paesi europei continua l' evacuazione dei propri connazionali e i governi condannano il colpo di stato in- ultimo il presidente ...

Da alcune centinaia sono rapidamente diventati diverse migliaia i manifestanti riuniti nella capitale delper sostenere gli autori del colpo di stato che ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum, sequestrato da otto giorni....degli Stati Uniti Joe Biden che ha chiesto l'immediato rilascio del deposto presidente delMohamed Bazoum - nella giornata odierna a preoccupare e' una nuova manifestazione pro. Nella ...Il generale Abdourahamane Tchiani, leader deiin, ha parlato alla nazione in un discorso trasmesso in televisione. Ha detto che l'obiettivo della giunta è creare le condizioni per una transizione pacifica che porti a nuove elezioni ...

Da alcune centinaia sono rapidamente diventati diverse migliaia i manifestanti riuniti nella capitale del Niger per sostenere gli autori del colpo di stato che ha rovesciato il presidente eletto Moham ...Parigi, dopo gli episodi della scorsa settimana, ha chiesto alla giunta militare piene garanzie sulla sicurezza della propria sede ...