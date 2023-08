Niger celebra indipendenza | Tajani | Italia non è nel mirino

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il governono non intende modificare la sua presenza in, dopo il golpe militare che ha portato alla destituzione del presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, ed ha intenzione di mantenere una presenza nel Sahel, "area strategica per la sicurezza dell'Europa" che sta vivendo un profondo "cambiamento degli assetti politici". "L'non è nel", ha confermato il ministro Antonioin un'intervista a Repubblica, ricordando che il Paese africano - che ieri ha aperto i suoi confini terrestri con cinque Stati - rappresenta un importante snodo anche per il controllo dei flussi migratori. "Uno dei corridoi più importanti dell'immigrazione verso Nord, ovvero verso la Libia, passa proprio dalla regione di Agadez. È una regione attraversata da trafficanti di droga, trafficanti ...