(Di giovedì 3 agosto 2023) Il gruppoMédias Monde denuncia l'interruzione della diffusione dei programmi diInternationale (Rfi) e di24 in, una "decisione presa al di fuori di ogni cornice ...

Niger, bloccato il segnale di France 24 e radio Rfi Agenzia ANSA

Il gruppo France Médias Monde denuncia l'interruzione della diffusione dei programmi di Radio France Internationale (Rfi) e di France 24 in Niger, una "decisione presa al di fuori di ogni cornice conv ...La dottoressa Francesca Caruso, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali, spiega a Fanpage.it perché il colpo di Stato in Niger ci deve preoccupare, soprattutto per l’ulteriore instabilità nel ...