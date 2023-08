Next Generation Tax | la maggioranza accoglie l’ordine del giorno per «una nuova patrimoniale»

A sostegno scuola su patrimoni oltre 500mila in immobili . Il Governo ha espresso parere favorevole all'impegno "a valutare" l'adozione di una "Tax per assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'universita', in modo completamente gratuito". La 'patrimoniale' e' ...... che impegna il governo "a valutare" l'introduzione di una patrimoniale sui patrimoni superiori a 500mila euro, laTax, "per assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in ...Almeno fino a quando non viene presentato un ordine del giorno del segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, che chiede di l'introdurre laTax" sui patrimoni delle persone ...

Giovanisì, il 21 ottobre la II edizione del Next Generation Fest intoscana

È passato alla Camera, con il parere favorevole del governo Meloni, un ordine del giorno presentato da Sinistra italiana che apre a una nuova tassa ...(Adnkronos) – Con parere favorevole con riformulazione, il governo accoglie, in Aula a Montecitorio, l’ordine del giorno alla delega fiscale a firma Fratoianni e Piccolotti (Avs), che impegna il gover ...