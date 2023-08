Nell’estate delle piogge torrenziali resta il problema siccità | il governo punta sui dissalatori L’esperto | “In un Paese come l’Italia sono investimenti sin troppo eccessivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’estate in corso sarà ricordataquellae dei nubifragi al Nord e in Centro Italia, ma anche per le emergenze legate allaquella del Lago Maggiore, le continue incognite sulla disponibilità idrica per irrigare i campi tra Piemonte e Lombardia e la chiusura dell’invaso toscano della Marana, a Bagnone (Massa-Carrara), rimasto a secco per il secondo anno consecutivo. La Cabina di regia sull’emergenza idrica ha assegnato priorità ai progetti didi acqua marina “strumento di transizione per affrontare le fasi di emergenza” e, con il dl, ilMeloni ha poi rivisto l’assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale dei ...