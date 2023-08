Negli Usa finisce la stagione delle “grandi dimissioni” Tasso di licenziamenti volontari su valori pre Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) È finita la”. Quel fenomeno innescatosi durante la pandemia per cui il numero di persone che sceglievano di lasciare il posto di lavoro era cresciuto significativamente.Stati Uniti, soprattutto, ma non solo. Molte parole sono state spese per cercare di capire la ragione di questa fuga di massa dalla routine occupazionale. Il premio Nobel per l’Economia Paul Krugman New York Times ha scritto: “Alcuni hanno realizzato che i soldi che ricevevano per lavori poco piacevoli semplicemente non erano sufficienti. Ora non vogliono tornare alla loro vecchia occupazione se non a fronte di un aumento di stipendio sostanziale e/o condizioni di lavoro migliori”. Qualcuno si è spinto più in là, ipotizzando la “fine della docilità della forza lavoro che ora rifiuta lo ...