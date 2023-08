‘ndrangheta | Donzelli Fdi | ‘grazie a istituzioni Stato si vince contro mafie e narcotraffico’

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Complimenti a Interpol, polizia, ai finanzieri dello Scico e del Nucleo di polizia economico finanziaria, alla Polaria, alla Procura e alla Dda di Reggio Calabria, ai servizi dell’Aise che lavorando insieme hanno consentito l’arresto e l’estradizione dal Libano del narcotrafficante ‘ndranghetista Bartolo Bruzzaniti. Grazie al loro lavoro, loporta a termine un’altra importante operazione, un messaggio importantela criminalità organizzata: lonon abbassa la testa di fronte alle”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni. L'articolo CalcioWeb.

Ma il governo ha sventato il blitz La notizia è stata commentata, in una nota, dal deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir Giovanni. 'Complimenti a Interpol, Polizia, ai ...Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni...Giovannisulla vicenda Cospito. Nell'esposto che ha dato origine al procedimento si faceva riferimento alle conversazioni in carcere tra l'anarchico e un esponente della 'e un ...