Napoli | venduti 24mila abbonamenti in un giorno solo CorSport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo undi vendita libera, la campagnadelè quasi chiusa: ieri è stata raggiunta quotaabbonati. La soglia limite fissata dal club di De Laurentiis è di 25mila. Obiettivo quasi raggiunto. Ne scrive il Corriere dello Sport. C’è stato un assalto alla tessera. “Una nuova era anche per lo stadio. In poche ore sono quasi terminati glimessi a disposizione dalper la prossima stagione: oltre 24.000. Il limite massimo è di 25mila tessere, 9.233 erano stati i vecchi abbonati che avevano confermato il proprio posto nei giorni di prelazione (praticamente il 100%), la differenza è stata colmata quasi per intero nel giro di poche ore, ieri, a partire dalle 12, quando è cominciata la vendita libera”. Migliaia i tifosi ...

Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra E' partita oggi alle ore 12 la vendita libera per la campagna abbonamenti del 2023/2024, che terminerà il 18 agosto alle 23.59 o al raggiungimento dei 25.000 abbonati. File presso gli abituali punti di vendita si sono registrati questa mattina in molte zone della città

Napoli, oltre 9mila gli abbonamenti già venduti in prelazione: grande successo per la formula "full" NapoliToday

«Abbiamo un sogno sul cuore. Difendiamolo insieme». I tifosi azzurri hanno preso molto sul serio il claim dedicato dal Napoli alla campagna abbonamenti della prossima stagione: a 24 ...Riecco le lunghe file: i tifosi azzurri si sono catapultati sul sito di Ticketone in queste ore per poter acquistare gli abbonamenti della prossima stagione. Si apriva oggi la vendita libera per chi..