Napoli senza Kvara e Osimhen | Garcia aspetta un nuovo centrale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata di allenamento per ille due stelletskhelia e. L’esterno georgiano si è infatti infortunato ieri nell’amichevole contro il Girona e oggi ha avuto l’esito degli esami medici che hanno diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Una botta che lo terrà in recupero per un po’ ma che è meno grave della distorsione di cui si sospettava all’inizio. Assente dall’allenamento di oggi ancheche dopo aver guardato dalla tribuna l’amichevole a causa dell’affaticamento all’adduttore, oggi è tornato in campo a Castel di Sangro ma solo per un po’ di cyclette prima di andare a fare terapia.intanto lavora molto con il resto della squadra sulla tattica e stamattina ha fatto giocare una partitella. Domenica nuova ...