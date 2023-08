Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto.il trasferimento di Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di questa mattina. Le parti in causa hanno provato invano a ...In testa 'Sfida al: l'Inter sprinta', con i bookmakers che danno i nerazzurri avanti per il ... Di spalla tutti gli altri argomenti e trattative: a sinistra Pogba ('l'esordio di campionato. ...Ilha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni: Osimhenil match per un affaticamento muscolare . Al 7 Simeone pericoloso. Da calcio d'angolo, l'argentino si ritrova la palla sul ...

Napoli, salta il trasferimento di Lozano ai Los Angeles: cosa succede ora Corriere dello Sport

Salta il trasferimento di Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di ...Hirving Lozano resta al Napoli (per ora). Non è andato a buon fine il passaggio del messicano al Los Angeles FC: De Laurentiis ha rifiutato, ...