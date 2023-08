Napoli | Kvaratskhelia salta allenamento oggi | come sta | le news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il georgiano alle prese con una contusione rimediata contro il Girona Nienteper Kvicha. L’ala georgiana,rende noto il, non ha partecipato alla seduta a causa del lieve infortunio rimediato ieri nell’amichevole contro il Girona.ha rimediato una contusione che l’ha costretto ad uscire dal campo., l’esterno si è dedicato alle terapie del caso. Nella seduta,spiega il club, Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) - Niente allenamento oggi per Kvicha Kvaratskhelia. L'ala georgiana, come rende noto il Napoli, non ha partecipato alla seduta a causa del lieve infortunio rimediato ieri nell'amichevole ...