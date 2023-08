Napoli | in metropolitana compare una scritta comica che fa resuscitare i morti | In banchina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 3 agosto 2023), inspunta unae con un errore ortografico: ecco cosa recita Prendere lapuò essere un'avventura in sé. Laè un sistema di trasporto pubblico che collega diverse parti della città ed è una delle principali modalità di spostamento per i residenti e i visitatori. Le stazioni della città campana sono note per la loro architettura unica e per le opere d'arte al loro interno. Molte sono infatti decorate con murales, sculture e mosaici, trasformando il viaggio in un'esperienza artistica. La Linea 1 è costruita seguendo l'antico percorso del Decumano Inferiore dell'antica Neapolis. Pertanto, alcuni luoghi sembrano davvero un anfiteatro sotterraneo, con archi e colonne che richiamano l'architettura ...