Napoli | il report dell'allenamento | si è fermato Kvaratskhelia | il punto dall'infermeria

Napoli a Castel di Sangro, report allenamento 3 agosto. SSC Napoli

Settimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in piscina, mentre un secondo ...ULTIME DALL'INFERMERIA - Khvicha Kvaratskhelia, uscito malconcio dall'amichevole contro il Girona (piccola distorsione), ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita, ...