Napoli | da Osimhen a Kvaratskhelia e Mario Rui | come stanno gli infortunati

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una preparazione precampionato per ilche ha portato qualche problemino fisico di troppo. Garcia si ritrova a dover affrontare diverse...

...nel prossimo match amichevole delcontro l' Augsburg , in programma domenica 6 agosto alle 18.30 sempre a Castel di Sangro, è da considerare a rischio. Contro il Girona è toccato a...Il, invece, alla fine sta blindandoanche se non sarà facile chiudere l'accordo. E anche all'estero c'è chi cerca dei bomber affidabili su cui investire. Così è stato per lo United che ......del(Calciomercato.it)Al momento, Meluso e De Laurentiis sono concentrati soprattutto sul difensore centrale che dovrà sostituire la partenza di Kim Min - Jae e sul rinnovo di, ancora ...

Osimhen, infortunio e niente Girona: tifosi Napoli in allarme Tuttosport

Victor Osimhen si allena a parte dopo l'affaticamento muscolare: Kvaratskhelia non ha invece preso parte alla sessione mattutina del Napoli ...Le multinazionali dello sport corteggiano l'attaccante nigeriano, in scadenza di contratto con la Nike.