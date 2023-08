Nato anel 1946, residente in via Egiziaca a, De Simone operava nel campo poetico e artistico anche come attore e cantante. Al suo attivo premi importanti tra cui il Masaniello ...Sospensione Reddito di Cittadinanza, oggi previsto l'assalto alle sedi Inps diLe sedi dell' ... Controlli anche presso le sedi dei Servizi Sociali, questo l'elenco:, piazza Dante, ...... Via Benedetto Croce, Piazza San Domenico Maggiore, Piazzetta Nilo, Largo Corpo di, Via San ... via Gennaro Serra, via Egiziaca ae via Solitaria. Anche il quartiere Chiaia ha vie ...

Napoli, a Pizzofalcone, il killer fa fuoco dal balcone: «Incastrato dai video» ilmattino.it

Si è spento il poliedrico artista napoletano Vincenzo De Simone. Ad annunciare la sua dipartita la moglie: "Considerando il valore che lui ha sempre dato all'amicizia, mi sembra giusto avvisarvi della ...Napoli è attesa da una giornata di veementi proteste, che apriranno una settimana infuocata dopo la comunicazione da parte del Governo della sospensione del Reddito di Cittadinanza, dopo l'antipasto o ...